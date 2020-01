Ook dat is fusie: 55-jarigen Aalter en Knesselare vieren samen hun verjaardag Joeri Seymortier

22 januari 2020

10u12 0 Aalter De fusie tussen Aalter en Knesselare geraakt nu ook ingeburgerd in de leeftijdsfeesten. De 55-jarigen van Aalter en Knesselare vierden samen hun verjaardag.

Het comité ‘Geboren in 1964 – het nieuwe Aalter’ kreeg een tijd geleden meer dan honderd 55-jarigen samen in het Ontmoetingscentrum in Maria-Aalter. Er was een receptie, en nadien een kaas- en vleesbuffet. DJ Yarne zorgde nadien voor de muziek. Het organisatiecomité met Guy Busschaert, Filip Callant, Lienda Cortier, Carine Gussé, Annie Loontjes, Martine Schelstraete, Ann Van Renterghem, Petra Verwilst en Lieve Wullaert wil het feest binnen vijf jaar alvast over doen.