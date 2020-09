Ongeval met vrachtwagen veroorzaakt grote file op N44 in Aalter Dylan Vermeulen

11u46 1 Aalter Rond 9.30 uur deze ochtend reed een vrachtwagen een personenwagen aan op de N44 in Aalter in de richting van Maldegem. Bij deze botsing raakte de vrachtwagen de middenberm, waardoor de weg volledig versperd geraakte. Dit veroorzaakte een grote file.

“De personenwagen moest getakeld worden, want door de enorme klap is deze total loss. Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen”, aldus de brandweercommandant.

De brandweer is tot 11.30 uur bezig geweest om het wegdek terug proper te maken, want bij de aanrijding is hydraulische olie vrijgekomen. Dit moest eerst schoongemaakt worden alvorens de weg terug toegankelijk gemaakt kon worden. Verschillende brandweermannen zijn enkele uren druk in de weer geweest om het wegdek proper te schrobben. Het linkervak werd eerst schoongemaakt, zodat het verkeer kon hernemen.

De weg is intussen weer vrijgemaakt.