Onderzoek naar Ringweg rond dorp Knesselare Joeri Seymortier

05 september 2019

10u34 0 Aalter De nieuwe fusiegemeente Aalter onderzoekt de mogelijkheid om een Ringweg rond Knesselare te leggen, en zo het zwaar verkeer uit het dorp te krijgen.

De strijd tegen het vrachtverkeer in het centrum van Knesselare wordt al jaren gevoerd. In het kersverse meerjarenplan van de nieuwe fusiegemeente Aalter, is daar echter geen spoor van te bekennen. “Toch zoeken we daar naar een oplossing”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “De aanleg van een Ringweg rond het dorp van Knesselare is de enige echte oplossing om vrachtwagens weg te halen van onder de kerktoren. Maar die Ringweg staat inderdaad niet in ons meerjarenplan. Omdat we zoiets als gemeente niet alleen kunnen doen, maar moeten doen samen met de gemeenten rondom ons en het Vlaams gewest. Zo moeten we eerst zo snel als mogelijk gesprekken hebben met het Vlaams gewest over de toekomst van de N44. Hoe zij de toekomst van de baan tussen Aalter en Maldegem zien, zal mee bepalend worden voor de verdere mobiliteit in en rond Knesselare”, zegt De Crem nog.