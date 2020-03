Ondernemers met zelfde visie slaan handen in mekaar: gezonde voeding voor gezond lichaam Joeri Seymortier

05 maart 2020

10u05 0 Aalter Eetalage en Okinawa uit Aalter slaan de handen in mekaar. De eetwinkel zet zijn producten voortaan ook in het fitnesscentrum.

Twee ondernemers uit Aalter met dezelfde visie hebben elkaar gevonden, en werken voortaan samen. “Hier in ons fitnesscentrum Okinawa komen mensen die bewust leven en met hun lichaam bezig zijn”, zegt zaakvoerder Jo Van Nevel. “In eetwinkel Eetalage gaan ook mensen die bewust op zoek gaan naar kwaliteit en gezonde voeding. Daarom werken we samen en zetten we de producten van Eetalage voortaan ook in een open frigo in Okinawa. Eetalage werkt met lokale, verse en gezonde producten, en dat past perfect in onze visie. Wie gedaan heeft met sporten, kan een lekkere gezonde salade, een wrap of een verse soep mee naar huis nemen. Je kan de salades ook gewoon hier opeten. Veel beter dan sporten, thuis komen, zien dat je niets in huis hebt, en dan maar noodgedwongen iets ongezonds in de oven steken. Niet alleen in Okinawa, maar ook in ons café Nest bieden we de producten van Eetalage aan.”