Omrijden in industriepark: Leon Bekaertlaan gaat volgende week dicht Joeri Seymortier

20 januari 2020

09u56 0 Aalter Het wordt vanaf volgende week extra omrijden in het industriepark in Aalter. De Leon Bekaertlaan gaat op maandag 27 januari dicht.

Het verkeer in de Leon Bekaertlaan wordt nu al geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Maar volgende week gaat de straat helemaal dicht. Dat is een weekje later dan aanvankelijk voorzien. Het doorgaand verkeer tussen de Oostmolenstraat en de Venecolaan en Knokkebaan (N44) wordt in beide richtingen omgeleid via de Durmelaan, Zuidleiestraat en Venecolaan. Fietsers volgen de omleiding via Venakker en de Oostmolenstraat.

In de Nijverheidslaan en Venecolaan blijft nog altijd één rijvak volledig afgesloten. De huidige omleiding via de Ambachtenlaan blijft behouden, zodat er steeds verkeer in één richting mogelijk is.

“De werken in Lakeland duren tot eind 2020 en zijn nodig om de energiebevoorrading in Aalter, Knesselare en Wingene te blijven garanderen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Elia zorgt in één beweging ook voor de modernisering en capaciteitsuitbreiding van het hoogspanningsnet op de industriezone Lakeland.”

Info: www.elia.be/projecten of 0800/11.089.