OCMW wil sociale kruidenier in oude ‘Slagerij Maddelein’ Joeri Seymortier

11 oktober 2019

16u55 1 Aalter Het OCMW van Aalter heeft plannen om de oude ‘Slagerij Maddelein’ in de bocht van de Brugstraat en de Drogenbroodstraat in Aalter te verbouwen tot een sociale kruidenier en extra plaatsen voor opvang.

Het OCMW van Aalter huurde het pand meer dan tien jaar en geeft er vluchtelingen onderdak. In 2017 kon de gemeente het pand kopen voor iets meer dan 400.000 euro. Deze legislatuur wordt nog eens minstens evenveel geïnvesteerd voor een nieuw bouwproject. “We gaan op die plaats voor een nieuwbouw”, zegt OCMW-voorzitter Luc De Meyer (N-VA). “We gaan in de nieuwbouw een sociale kruidenier opstarten. We willen dat doen samen met de mensen van De Toevlucht. In een sociale kruidenier kunnen kansarmen terecht om aan bodemprijzen gezonde voedingswaarden te kopen. In de nieuwbouw zal ook plaats voor een Lokaal Opvang Initiatief, dat opvang moet geven aan verschillende asielzoekers.”