OCMW Aalter breidt warme maaltijden voor senioren en alleenstaanden uit naar Knesselare en Ursel Joeri Seymortier

22 februari 2020

16u36 0 Aalter Senioren en alleenstaanden kunnen voortaan ook in Knesselare en Ursel een keer per maand aanschuiven voor een warme maaltijd.

In het ontmoetingscentrum Kerkem kan je elke woensdagmiddag terecht voor een warme maaltijd. In Poeke is dat de eerste dinsdag van de maand, in Bellem de tweede dinsdag van de maand, in Maria-Aalter de derde donderdag van de maand, en in Aalter-Brug de vierde dinsdag van de maand.

Vanaf volgend maand kan het ook in Knesselare en Ursel. In Hemelrijk in Knesselare kan dat vanaf 17 maart, elke derde dinsdag van de maand om 12 uur. In het woonzorgcentrum Onderdale in Ursel kan je vanaf 2 april terecht, elke eerste donderdag van de maand om 12 uur.

“Een lekkere maaltijd zou voor iedereen dagelijkse kost moeten zijn, maar dat is niet altijd het geval”, zegt schepen Luc De Meyer (N-VA). “Daarom zorgt het OCMW ervoor dat je op vaste tijden kan genieten van een lekkere lunch. Binnenkort ook in Knesselare en Ursel. Door omstandigheden lukt het misschien niet altijd om zelf jouw potje te koken. Of misschien ben je alleenstaand en eet je liever in gezelschap? Dankzij het OCMW kan je op regelmatige tijdstippen samen aan tafel gaan voor een warme maaltijd.”

Op het menu staat soep, een hoofdgerecht en een dessert, inclusief water en koffie. Je betaalt 10 euro. Wie het financieel moeilijk heeft, kan voor 5 euro eten. Wie er niet geraakt, kan beroep doen op de Minder Mobielen Centrale.

Inschrijven doe je een week voor de maaltijd via www.aalter.be/warme-maaltijden of 09/325.95.95.