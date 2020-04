Nu er geen Boerenmarkt is in Aalter: Groen bundelt lokale producenten op website Joeri Seymortier

17 april 2020

08u44 3 Aalter Nu Aalter het in deze coronatijden moet stellen zonder de wekelijkse Boerenmarkt, heeft Groen Aalter de lokale producenten een eigen online platform.

Groen Aalter maakt een inventaris op die je vrij kan consulteren. Een handige overzichtskaart laat je in een oogwenk zien waar welk aanbod te vinden is. “Gezonde en eerlijke producten moeten dicht bij huis te verkrijgen zijn”, zegt Ann De Poorter (Groen). “Onze boeren krijgen een eerlijke prijs, alles is dagvers en de verplaatsingen zijn miniem wat dan weer goed is voor het milieu. Ook onze boeren en lokale producenten hebben het moeilijk in deze coronatijd. De wekelijkse markten zijn er niet meer. Wij geven een aanzet om al die bekende en minder bekende adresjes in Aalter op te lijsten. De handelaars op de lijst produceren en verkopen thuis, in Aalter. Het gaat om voedingsproducten en het aanbod is ruim: aardappelen, groenten, fruit, zuivelproducten, honing, sauzen, vlees, brood, ijsjes en zelfs bier. Maar de lijst is niet af. Aanvullingen zijn welkom.”

De lijst is te vinden op www.groenaalter.be/lokale_producten.