Nooit gezien in Aalter: N-VA wordt voor Vlaamse verkiezingen (nipt) groter dan CD&V Joeri Seymortier

27 mei 2019

11u47 12 Aalter Nooit eerder gezien in Aalter: N-VA wordt voor de Vlaamse verkiezingen de grootste partij en klopt de CD&V in de thuisbasis van Pieter De Crem.

Pieter De Crem zei zondagavond nog dat hij blij was dat hij van Aalter een oranje bastion had kunnen maken, maar dat is naast de verkiezingen van het Vlaams parlement gerekend. N-VA haalt op de Vlaamse lijsten in Aalter 22,4 procent van de stemmen, en dat is welgeteld 0,1 procent meer dan de CD&V. Voor de Kamer wint de CD&V wel met 23,7 procent van de stemmen en dus twee procent meer dan N-VA. De Crem stond dan ook zelf op de lijst van de Kamer.

“Het voelt echt goed aan om ‘CD&V-land Aalter’ nu ook geel te laten kleuren”, zegt boegbeeld Michael Ally van N-VA Aalter. “We hebben onze partij grondig vernieuwd, en dat wordt duidelijk gesmaakt. We drukken ook steeds meer onze stempel op het beleid in Aalter. Mensen beseffen dat ze in Aalter ook voor een redelijke partij kunnen stemmen, die toch voor de verandering gaat.”

Belang op drie

Vlaams Belang staat ook in Aalter op een derde plaats met zowat 17 procent van de stemmen. Vier is voor Open Vld met 13 tot 14 procent van de stemmen. Groen staat een vijfde plaats met 11 tot 12,4 procent van de stemmen.

Toch blijft Pieter De Crem met kop en schouder de populairste politicus in Aalter. Hij haalde in zijn thuisbasis 3.199 voorkeurstemmen. Joke Schauvliege (CD&V) staat in Aalter op twee met 1.891 stemmen. Het brons is voor Alexander De Croo (Open Vld) met 1.446 stemmen. Mieke Schauvliege (Groen) staat op vier met 1.252 voorkeurstemmen in haar eigen Aalter.