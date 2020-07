Nog nieuwe zaak in Shopping Ter Lo in Aalter: Electro Repair Service Belgium opent de deuren Joeri Seymortier

31 juli 2020

12u30 1 Aalter Jürgen Vermeiren opent op zaterdag 1 augustus Electro Repair Service Belgium in het shoppingcentrum Shopping Ter Lo in de Lostraat in Aalter.

Vorige week opende nog een pop-upwijnwinkel, en zaterdag opent alweer een nieuwe zaak in Shopping Ter Lo. “Je kan hier terecht voor het herstel van alle elektronische apparaten”, zegt Jürgen Vermeiren. “Van een mixer over een televisie tot een koelkast. We hebben altijd een technieker op de baan, maar je kan je toestel hier ook binnen brengen. Wanneer het door corona weer mag, zal je tijdens het herstel rustig een koffie kunnen drinken aan de toog. We zullen ook elektro verkopen, zowel nieuw als tweedehands. We specialiseren ons ook in retro elektrotoestellen.”

Op zaterdag 1 en zondagvoormiddag 2 augustus wordt een ‘stille opening’ gehouden. Wie langskomt, krijgt wel een bonnetje om rechtover de deur in Het Sparrenhof iets te drinken. De zaak is op maandag, dinsdag en donderdag open op afspraak. Op woensdag open van 12.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 9 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.

Info: 09/430.00.00 of www.electrorepairservice.be.