Nieuwe wind waait door AD Delhaize Aalter: “Zo snel mogelijk imago weer recht trekken” Joeri Seymortier

10 september 2020

11u48 0 Aalter Er waait een nieuwe wind door de AD Delhaize aan het station in Aalter. Vanaf nu neemt Stefaan Bruggeman (47) de leiding.

De nieuwe zaakvoerder wil terug naar de sfeer van de gouden jaren. Stefaan Bruggeman woont in Maria-Aalter en werkt al zijn hele leven in de warenhuiswereld. “Het imago van AD Delhaize Aalter zit niet echt goed en dat willen we zo snel mogelijk weer recht trekken”, zegt Bruggeman. “Gedaan met lege rekken of andere onaangename verrassingen bij een winkelbezoek. We gaan weer voluit voor een uitgebreid aanbod en verse producten, zorgen er voor dat alle promoties elke week effectief in de winkel te vinden zijn, gaan voor een vlotte werking aan de kassa en de zelfscanzone en zorgen verder voor een mooi uitgebouwde afdeling charcuterie en beenhouwerij. Hier werken goede mensen en samen met die mensen willen we weer vooruit. Een kapitein kan niets verwezenlijken zonder een goed team. AD Delhaize is jaren dé winkel van Aalter geweest en dat willen we zo snel mogelijk weer worden.”