Nieuwe tunnel moet onder sporen in Bellem: begin december twee weekends zonder treinverkeer Joeri Seymortier

19 november 2019

10u08 0 Aalter De werken in de stationsomgeving van Bellem bij Aalter gaan eind deze maand een hogere versnelling in.

Tussen Gent en Brugge wordt een derde en vierde spoor aangelegd. Meteen wordt ook de hele stationsomgeving van Bellem vernieuwd. In het weekend van zaterdag 30 november en zondag 1 december staat er heel wat te gebeuren.

“Omdat er een derde en vierde spoor bijkomen, moest de voetgangerstunnel onder de sporen vernieuwd en verlengd worden”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Die nieuwe tunnel gaat eind deze maand onder de sporen. Daardoor kan er van vrijdag 29 november om 22 uur tot maandag 2 december om 5 uur lawaaihinder zijn. Het treinverkeer tussen Gent en Brugge is dat hele weekend onderbroken. Er komt een vervangende busdienst.”

Nachtwerk

Ook in de weeknachten van maandag 2 december tot en met vrijdag 6 december wordt gewerkt in de buurt van het station in Bellem. Er staan dan werken aan de sporen op het programma. Om veiligheidsredenen vinden die ‘s nachts plaats. Er is opnieuw lawaaihinder mogelijk.

Tot 13 december

Een laatste cruciaal weekend, wordt dat van zaterdag 7 en zondag 8 december. “Na de tunnel een week eerder, wordt dan een duiker onder het spoor geperst en op zijn definitieve positie geschoven”, zegt burgemeester Hoste. “Dat gebeurt niet aan de stopplaats zelf, maar meer richting Gent in het onbebouwde deel. Er staat ook een verschuiving van het spoor op de planning. Ook dan wordt het treinverkeer tussen Gent en Brugge heel het weekend onderbroken. Tijdens de weeknachten van maandag 9 tot en met vrijdag 13 december wordt opnieuw aan de sporen gewerkt.”

Info: www.infrabel.be.