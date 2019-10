Nieuwe speeltoestellen in wijk De Wijngaard in Knesselare Joeri Seymortier

19 oktober 2019

16u00 3 Aalter De gemeente Aalter heeft twee nieuwe speeltoestellen geplaatst op het speelplein in De Wijngaard in Knesselare.

De Wijngaard is de wijk tussen de Nieuwstraat en de Kouterweg in Knesselare. “De nieuwe toestellen vervangen de oude speeltuigen”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “Er kwamen een nestschommel en een speeltoestel met glijbaan in de plaats. De nieuwe speeltoestellen staan op een dikke laag valzand. Ook met je zandschep en emmer kan je daar dus spelen.”

Binnenkort opent ook het nieuwe speelterrein aan sportcentrum Flabbaert in Knesselare. Daar zullen jongens en meisjes kunnen ravotten in een natuurlijke speelomgeving.

Wil je weten waar alle openbare speelpleinen in de nieuwe fusiegemeente Aalter liggen? Surf dan naar www.aalter.be/speelterreinen.