Nieuwe opstelling wekelijkse markt maakt in zomer meer terrassen mogelijk Joeri Seymortier

08 januari 2020

10u35 0 Aalter De wekelijkse markt is opnieuw verhuisd naar het hartje van Aalter. De kramen staan weer op en rond de kiosk van de Markt.

Woensdag verhuisde de wekelijkse markt na een kleine twee jaar opnieuw naar het centrum van de gemeente. Ondanks het slechte weer was er meteen al veel volk. De kramen staan nu deels op de Markt, maar vooral ook in de as van de Lostraat en de Stationsstraat. “Door minder kramen op het marktplein zelf te plaatsen, zorgen we voor meer open ruimte”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Dat zal er voor zorgen dat er in de zomer meer plaats is voor de terrassen van de horecazaken. In de zomer is het op woensdagvoormiddag zoeken naar een vrije stoel op de terrassen van onze mooie cafés en restaurants. Het zal er deze zomer alleen nog maar gezelliger worden.”

De horeca is blij dat de markt terug is. “Je voelt meteen al dat het weer lekker druk is op woensdag”, klonk het overal achter de toog.