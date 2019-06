Nieuwe KMO-units op oude site Bekaert klaar: nog slechts drie beschikbaar Joeri Seymortier

12 juni 2019

18u27 0 Aalter BVI.BE opent op vrijdag 14 juni de nieuwe KMO-units op de oude site Bekaert. Er zijn er nog maar drie beschikbaar.

De 8.000 vierkante meter KMO-units aan de Venecolaan in Aalter, zijn van de hand gegaan als zoete broodjes. De grond maakt deel uit van de oude Bekaert-site. Er is ruimte voorzien voor wie op zoek is naar magazijnen, gecombineerd met kantoren, atelier of showroom. Er is overal parkeerplaats aan de deur.

De laatste drie units zijn er met oppervlaktes tussen 378 en 735 vierkante meter. Op vrijdag 14 juni kan je ze tussen 12 en 17 uur gaan ontdekken. Info: www.bvi.be.