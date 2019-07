Nieuwe ‘hartstarter’ aan Markt en aan ontmoetingscentrum Kerkem Joeri Seymortier

03 juli 2019

08u48 0 Aalter Aalter heeft drie nieuwe AED-toestellen of zogenaamde hartstarters gekregen. Dat zijn toestellen die gebruikt worden om mensen met hartfalen te redden.

De Sociale Raad schonk drie AED-toestellen aan de gemeente, om Aalter zo als ‘hartveilige gemeente’ te ondersteunen. “Twee toestellen krijgen nu definitief hun plaats”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Er hangt een toestel op de Markt aan de zijmuur van ’t Koffieboontje, en er hangt ook een toestel aan het ontmoetingscentrum in Kerkem. Het derde toestel is een mobiel toestel. Dat zal binnenkort bij het gemeentebestuur beschikbaar zijn om te ontlenen, bijvoorbeeld bij evenementen.”

Er hangen ook al hartstarters aan onder andere de ontmoetingszaal in Aalter-Brug, het gemeentehuis en het Sportpark in Aalter, het ontmoetingscentrum in Bellem en bij SK Bellem, het ontmoetingscentrum van Lotenhulle, Maria-Aalter en Poeke, sportcomplex Flabbaert en Drongengoed in Knesselare, en aan sportcentrum Onderdale in Ursel.