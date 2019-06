Nieuwe fusiegemeente gaat zomervakantie in met dertien speelstraten Joeri Seymortier

24 juni 2019

07u40 0 Aalter De zomervakantie start in de nieuwe fusiegemeente Aalter met dertien speelstraten. Daar zijn kinderen baas en mogen ze op straat spelen.

In een speelstraat maakt de auto plaats voor spelende kinderen. Overdag worden de speelstraten afgezet met hekken, zodat doorgaand verkeer uit de straat geweerd wordt. Enkel plaatselijk verkeer mag stapvoets door de straat rijden.

In Aalter-centrum gaat het om de Warandestraat, Houtstraat, Schevestraat, Congostraat (van huisnummer 26 tot het einde van de straat), Langendamdreef (tussen Lovelddreef en Rostynedreef), Tervennelaan (van huisnummer 17 tot en met 37) en de Biesemgoedstraat (van huisnummer 2 tot en met 22).

In Lotenhulle wordt de Melkerijstraat een speelstraat, van huisnummer 11 tot het einde van de straat. In Bellem gaat het om de Vijverstraat, van huisnummer 1 tot en met 13, en om de Schoolstraat, vanaf de Vijverstraat tot en met huisnummer 17. De AL Huxleystraat is een speelstraat, vanaf de Ommegangstraat tot en met huisnummer 17.

In Knesselare tenslotte gaat het om Groenevijvers, van huisnummer 1 tot en met 13, en om De Wijngaard.

Info: www.aalter.be.