Nieuw voorstel: “Eenrichtingsverkeer rond Kraenepoel, en dan kan Oude Gentweg weer open” Joeri Seymortier

12 juni 2019

14u49 0 Aalter Het afsluiten van de Oude Gentweg in Aalter blijft voor beroering zorgen. Er wordt gezocht naar alternatieven, maar de gemeente hapt niet toe.

Zolang de werken aan het afrittencomplex E40 duren, sluit de gemeente Aalter de Oude Gentweg af met betonblokken in het midden van de rijweg. De gemeente wil zo sluipverkeer tegengaan. Maar de blokken zorgen er ook voor dat de mensen die er wonen kilometers moeten omrijden. Er werd al een petitie afgegeven aan de gemeente, en sociale media ontploffen zowat. Maar de blokken blijven voorlopig staan.

“Waarom lanceren we geen systeem van eenrichtingsverkeer rond de Kraenepoel”, stelt onafhankelijk gemeenteraadslid Mieke Vertriest voor. “Op die manier wordt het verkeer geleid, en kan de Oude Gentweg alvast in één rijrichting weer open. Zo geraken de mensen uit de buurt daar tenminste tot bij de plaatselijke middenstand. Koppig blijven als gemeentebestuur lost echt niets op.”

Geduld

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) vraagt nog wat geduld: “Ik heb al veel mooie suggesties gehoord voor het verkeer tussen Aalter en Bellem. Tegen het einde van het jaar willen we met nieuwe definitieve regels komen. De Oude Gentweg zal niet voor altijd afgesloten blijven. Maar gewoon weer openstellen zoals het vroeger was, gaan we ook niet meer doen. Dat de druk op sociale media groot wordt? Sociale media lijken mij alles behalve sociaal. Ook al lees ik het zelf niet, ik weet dat ik daar al heel wat over mij heen heb gekregen”, zegt Hoste nog.