Nieuw in Aalter: spa en massage voor baby’s: “Wij zijn leverancier van het ultieme babygeluk” Joeri Seymortier

02 december 2019

12u02 5 Aalter Aalter heeft een nieuwe ‘spa en massage’ dat zich volledig richt op baby’s van nul tot zeven maanden. Heleen Lowie ontvangt de baby’s en hun ouders in ‘Lux Baby Spa & Massage’ in de Weibroekdreef 82 in Aalter. “Ik heb hier al ouders zien huilen, omdat ze zo ontroerd werden door de genietende glimlach van hun baby”, zegt Heleen.

Heleen Lowie is de voetbalvrouw van keeper Wouter Biebauw, de doelman van KSV Roeselare. Ze geeft les in de lagere school van het Emmaüsinstituut, maar in hun huis in de Weibroekdreef in Aalter opent ze nu ook een spa en massagecentrum voor baby’s. “Ik noem mezelf graag leverancier van het ultieme babygeluk”, zegt Heleen Lowie. “Baby’s kunnen hier terecht vanaf twee weken, van zodra het navelstompje er af is en genezen is. We werken met baby’s tot zeven maanden oud. De behandeling start met een ‘zwempartij’ in onze babyspa. Het water heeft altijd tussen de 36 en 38 graden, en de baby krijgt een ergonomische drijfring rond de hals. Daardoor kunnen de baby’s helemaal vrij in het water drijven. We kunnen ook luchtbelletjes blazen in de spa. Goed voor de eerste zwemreflexen en de coördinatie van de baby. De spa heeft ook een helend effect op de spijsvertering. Heel wat baby’s zijn geconstipeerd, hebben last van reflux of krampjes. Zo’n spa doet in dat geval echt wonderen. Je ziet de baby echt genieten. En de ouders trouwens ook. Ze zien hun klompje goud daar in het water, en zien dat de baby echt geniet. Ik heb hier zelfs al ouders zien huilen, omdat ze zo ontroerd werden door de genietende glimlach van hun baby.”

Het is bewezen dat door babymassage het knuffelhormoon in het lichaam stijgt, en het stresshormoon naar beneden gaat. Heleen Lowie

Heleen ontvangt de jonge ouders in haar eigen huis. Eén van de kamers werd ingericht als babyspa. De huiselijke sfeer staat dan ook voorop in Lux. In de kamer staan twee badjes. Zo kunnen bijvoorbeeld zussen, vriendinnen of collega’s die allebei een baby hebben ook samen komen. “Na de spa volgt er meestal een babymassage”, zegt Heleen. “De ouders moeten die massage zelf geven. Ik sta er naast en doe alles voor op een levensgrote pop. Het is belangrijk dat de ouders de massage zelf geven, want dat versterkt de band tussen ouder en kind. Ik stuur bij en leer technieken aan die ook thuis gebruikt kunnen worden. Het is bewezen dat door babymassage het knuffelhormoon in het lichaam stijgt, en het stresshormoon naar beneden gaat. Opnieuw zeer goed voor de baby.”

60 euro

Een sessie bij Lux kost 60 euro. Een tijdsduur staat er niet echt op. “Als de baby tussen de spa en de massage honger heeft, dan is het geen probleem om even een flesje of de borst te geven. Ik neem graag alle tijd. Ik werk met baby’s en dat mag je nooit als een product zien. Ik wil dat elk jong gezinnetje hier met de glimlach weer buiten stapt”, zegt Heleen Lowie nog.

Info: www.babyspalux.be.