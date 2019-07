Nieuw: afterlounge in pop-upbar Bar Local Joeri Seymortier

17 juli 2019

14u01 17 Aalter De pop-upbar Bar Local, in de voortuin van het Sparrenhof in de Lostraat in Aalter, begint op donderdag 18 juli met een afterlounge.

Elke eerste en derde donderdag van de maand draait Andy Eeckhautte als dj Onix de afterlounge in de Bar Local van Jarne Moerman. “Twee keer per maand wordt het een gezellig feestje, waar collega’s en vriendengroepen kunnen op afkomen”, zeggen Andy en Jarne. “We beginnen telkens om 19 uur en draaien muziek tot 1 uur ’s nachts. De muziek is lounge en lekker rustig, dus ideaal om bij de muziek wat bij te kletsen en te genieten van tapas of een klein hapje.”

Bar Local is naast de tweewekelijkse afterlounge elke dag open, behalve op dinsdag. De pop-up vindt plaats tot de zomerse temperaturen verdwijnen.