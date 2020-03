Niels Wyckstandt (27) lanceert nieuw merk ‘Rascal Tastebuddies’ in volle coronatijd: “Crowdfunding moet ons redden” Joeri Seymortier

25 maart 2020

08u35 0 Aalter Niels Wyckstandt uit Aalter lanceert zijn nieuw merk ‘Rascal Tastebuddies’. Door de corona is het lanceringsevent geschrapt, maar de jonge ondernemer gaat door.

Niels Wyckstandt pakte eerder al uit met ‘Pickle & Spice’ en lanceert nu zijn nieuw merk ‘Rascal Tastebuddies’. “We bieden een gamma aan van Belgische chilisauzen, gepekelde veggie’s, pickles en salsa’s”, zegt Niels Wyckstandt. “We werken met unieke smaakcombinaties, honderd procent vegan, en een artisanale productie zonder artificiële bewaar- of kleurstoffen toe te voegen. Onze lancering was deze maand voorzien tijdens de Horeca Expo Tavola in Kortrijk. Maar de corona-uitbraak gooit grondig roet in het eten. Maar we zetten door en zoeken nu andere wegen. We hebben een grote crowdfundcampagne opgestart en vragen de steun van sympathisanten. Iedereen kan vanaf nu een prebestelling plaatsen via het platform. Wie ons financieel steunt, kan als eerste proeven van onze Rascal Tastebuddies. Deze crowdfunding geeft ons toch een duwtje in de rug tijdens deze moeilijke tijden voor een jonge startup.”

Je kan het nieuwe merk ontdekken via https://nl.ulule.com/rascal-tastebuddies. Je kan ook de Facebookpagina ‘Rascal Tastebuddies’ bezoeken.