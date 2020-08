Net zoals 2 jaar geleden: N44 aan woonlint Knesselare ’s nachts in het donker Joeri Seymortier

25 augustus 2020

09u28 3 Aalter De N44 Knokkebaan in Knesselare bij Aalter zit ’s nachts opnieuw in het donker. Twee jaar geleden waren daar ook al eens wekenlang problemen met de verlichting.

Vorige week werd een groot deel van het Meetjesland getroffen door een grote stroompanne. Sindsdien is de verlichting aan het woonlint langs de N44 in Knesselare weer defect. “We zitten nu al weer bijna een week in het donker ’s nachts”, zegt Kurt Willemarck die langs de N44 woont. “Gevaarlijk voor de mensen die er wonen, en ook voor de fietsers die langs de N44 fietsen. Binnenkort openen de scholen opnieuw hun deuren, en zullen heel wat kinderen met de fiets langs de N44 moeten rijden. Sterker nog: ze zullen die donkere N44 moeten oversteken. In 2018 hebben we dit probleem hier ook al eens gekend, en dat heeft toen lang aangesleept. Ik hoop dat de gemeente Aalter snel aanklopt bij Eandis, en stappen onderneemt”, zegt Kurt Willemarck nog.