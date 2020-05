Net in de week van het schietincident: politie Aalter krijgt zwaardere wapens Joeri Seymortier

20 mei 2020

09u17 0 Aalter De politie van Aalter krijgt zwaardere wapens, om zichzelf te beschermen. De beslissing heeft niets te maken met het schietincident van maandag.

Aalter bekomt nog altijd van maandagavond, toen een man van 35 in de Weibroekdreef neergeschoten werd door een agent die bedreigd werd. De man overleefde het niet. Net op het moment van de feiten was er in Aalter gemeenteraad, waar ook beslist werd over de aankoop van vier zware wapens voor de politie. Het gaat om vuurwapens van het kaliber ‘.300’, voor het zwaardere werk. De vier wapens kosten samen 20.000 euro. Groen Aalter stelde zich vragen bij de noodzaak van die aankoop. Volgens hen zorgt een zwaardere bewaping van agenten ook voor zwaardere reacties van mensen met slechte bedoelingen. “De tijd dat we agenten enkel met papier en potlood de baan kunnen opsturen, is jammer genoeg voorbij”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De zware wapens zullen niet standaard mee gaan op patrouille. Maar wanneer onze manschappen opgeroepen worden voor een tussenkomst bij pakweg geseinde zware jongens, dan is het goed dat ze zich kunnen verdedigen. We kopen die wapens vooral voor de veiligheid van ons eigen korps. Deze aankoop stond al gepland, en heeft niets met het incident van maandag te maken”, zegt Patrick Hoste nog.