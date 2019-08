Neef Bjorg Lambrecht draagt balletvoorstelling aan hem op: “Ik keek op naar hem. Hij keek op naar mij” Joeri Seymortier

23 augustus 2019

14u51 12 Aalter Balletdanser Glen Lambrecht uit Knesselare gaat volgende week in Eeklo in première met zijn nieuwe balletvoorstelling Oorlogsdochters. Het jonge talent heeft moeilijke weken achter de rug. In volle voorbereiding moesten hij en zijn familie afscheid nemen van zijn neef, wielrenner Bjorg Lambrecht. “Ik keek op naar hem. Hij keek op naar mij”, zegt Glen.

Glen Lambrecht is professioneel balletdanser bij het Slowaaks Nationaal Ballet Bratislava, maar is de hele zomer op ‘vakantie’ in zijn thuisdorp Knesselare. Ook hier werkt hij aan nieuwe balletproducties. Maar die voorbereidingen werden enkele weken geleden plots overschaduwd, door de veel te vroege dood van wielrenner Bjorg Lambrecht. Hij was de neef van Glen.

“We hebben met de familie echt moeilijke weken achter de rug”, vertelt Glen Lambrecht. “Aan de kant van mijn papa zijn we maar met vier kleinkinderen. We waren altijd acht handen op één buik. Wij waren altijd de vier musketiers. Het is heel zwaar om vanaf nu met drie te moeten verder gaan. Bjorg en ik hadden een goede band. Ik kan de uren niet tellen dat wij als kind samen gespeeld hebben. We hebben films gekeken, Plopsaland bezocht, en de feestdagen samen gevierd. Het huis en de tuin van onze grootouders hebben we ontelbare keren op stelten gezet. Ik heb zijn konijn zo vaak verstopt, tot hij bijna ontplofte van ‘colère’. Op restaurant zaten we als kind altijd samen met de Gameboy te spelen. Jammer dat dit nu alleen nog maar herinneringen zijn.”

Wederzijds respect

De laatste jaren kozen Bjorg en Glen elk voor hun eigen carrière. Bjorg koos voor de fiets, en Glen werd een topper in de balletwereld. “Daardoor hadden we de laatste jaren niet altijd de kans meer om veel tijd met elkaar door te brengen”, zucht Glen. “Maar het wederzijds respect voor wat we deden, was er altijd. Ik keek op naar hem, en Bjorg keek op naar mij. Hij had beloofd om eens naar een repetitie van mijn nieuwe balletvoorstelling Oorlogsdochters te komen kijken. En in Aalter zou hij naar de première komen kijken. Dat kan nu niet meer. Ik ga de voorstellingen zeker aan hem opdragen. Dat kan niet anders.”

Première in Eeklo

De nieuwe balletvoorstelling Oorlogsdochters gaat volgende week in première, in Cultuurfactorij De Koperen Leeuw in Eeklo. Al de voorstellingen daar zijn al uitverkocht. Op 21 en 22 september speelt Glen in het auditorium van het gemeentehuis van Aalter. Voor die voorstellingen zijn er wel nog kaarten te koop. “Oorlogsdochters vertelt het verhaal van twee Vlaamse zussen op de vooravond van de Grote oorlog. Wanneer het onvermijdelijke gebeurt, komen zij terecht in een verwoeste en door oorlog geteisterde wereld. Een gevecht om te overleven. Oorlogsdochters is een verhaal van moed, hoop en vooral liefde”, zegt Glen nog.

Oorlogsdochters wordt opgevoerd in het auditorium van Aalter. Op zaterdag 21 september om 20 uur, en zondag 22 september om 14 uur. Tickets: 10 of 15 euro via www.oorlogsdochters.com.