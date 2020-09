Natuurgebied ‘Vallei van de Poekebeek’ wordt drie hectare groter Joeri Seymortier

24 september 2020

16u03 0 Aalter Natuurpunt heeft drie hectare grond kunnen binnenhalen aan de Vallei van de Poekebeek, op de grens van Aalter en Tielt.

De voorbije maanden kon Natuurpunt Aalter samen met Natuurpunt De Torenvalk twee bijkomende percelen aankopen in de Vallei van de Poekebeek. Samen goed voor ruim drie hectare, of zes voetbalvelden. Natuurpunt zal op deze nieuwe percelen voor bijkomende poelen en knotwilgen zorgen. Eén perceel zal ook bebost worden. “Door de aankoop zal de natuurkwaliteit en biodiversiteit in de Vallei van de Poekebeek verder versterkt worden”, zegt Koen Martens van Natuurpunt Aalter. “In de jaren negentig voerde de natuur- en milieubeweging een campagne voor een propere Poekebeek met de slogan ‘van stinkwater naar drinkwater’. De Poekebeek had in die tijd geen goed imago. Gelukkig is de waterkwaliteit al heel wat verbeterd. We zijn ervan overtuigd dat de Vallei van de Poekebeek verder opgewaardeerd kan worden, met de kronkelende beek en zijn bosjes, knotwilgenrijen en houtkanten.”

Zondag wandelen

De uitbreiding van het natuurgebied wordt op zondag 27 september gevierd. Er was een grotere natuurhappening gepland, maar dat kan niet door corona. Er zijn wel gegidste wandelingen voorzien. Er zijn vrije wandelingen met start tussen 13.30 en 15 uur. Er zijn ook verschillende gegidste wandelingen, rond verschillende thema’s zoals natuurontdekking en biodiversiteit. Vertrek aan het koetshuis aan het Kasteel van Poeke. Inschrijven is omwille van corona verplicht. Dat kan op www.natuurpunt.be en doorklikken naar agenda.