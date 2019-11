Natuurgebied Ganzeveld in Aalter heeft er 2.500 boompjes bij Joeri Seymortier

18 november 2019

11u40 0 Aalter Het natuurgebied Ganzeveld in Aalter heeft er 2.500 boompjes bij, en is zo weer een hectare groter geworden.

Natuurpunt en het papierbedrijf Igepa uit Aalter hebben een plantactie gehouden in het Ganzeveld. “We hebben 2.500 bomen geplant op één hectare, en we financieren dat met plezier”, zegt Dirk Salens, CEO van Igepa Belux in Aalter. “Bossen zijn onontbeerlijk. We willen daarmee een statement maken als papierverdeler en koppelen het meteen aan een campagne over papier. We willen proberen duidelijk te maken dat papier een recycleerbaar product is.”

Door de boskern in Ganzeveld groter te maken zal het leefgebied voor de buizerd, de ree en de zwarte specht verbeteren. Voor de omwonenden zorgt het extra bos voor extra zuurstof.