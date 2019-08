Nachtelijke werken aan station Bellem Joeri Seymortier

19 augustus 2019

15u19 0 Aalter In de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 augustus wordt lawaaihinder verwacht in de stationsbuurt van Bellem.

Infrabel en NMBS vernieuwen momenteel de stationsbuurt in Bellem. “In de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 augustus worden de perronboorden ter hoogte van het station opgebroken”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Dat moet ’s nachts gebeuren, omdat er dan geen treinverkeer is. De werken kunnen geluidshinder met zich meebrengen, hebben Infrabel en NMBS ons laten weten. Maar alles wordt er aan gedaan om de hinder tot een minimum te herleiden.”

Als de werken niet afgerond geraken in de nacht van 22 op 23 augustus, werkt de aannemer verder in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 augustus. Maar dat is niet zeker.