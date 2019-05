Na vier jaar onderbreking: baan tussen Knesselare en Oedelem gaat (eindelijk) weer open Vanaf woensdag 29 mei weer extra passage door Kloosterstraat Joeri Seymortier

22 mei 2019

16u52 7 Aalter De verbindingsbaan tussen Knesselare en het West-Vlaamse Oedelem gaat volgende week na vier jaar wegenwerken eindelijk weer open voor doorgaand verkeer. Eerst waren er werken in Knesselare, en toen die klaar waren moest de doorgang weer dicht voor werken in West-Vlaanderen. “Oef! We zijn blij dat hier weer passage zal zijn”, zegt de middenstand.

Volgende week woensdag, net voor het lange hemelvaartsweekend, wordt de verbindingsbaan tussen Oedelem en Knesselare weer open gezet voor alle verkeer. “Goed nieuws voor iedereen in Knesselare en Aalter, want de doortocht naar Oedelem en Brugge is daar al sinds 2016 gehinderd”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Eerst waren er de broodnodige werken in de Kloosterstraat in Knesselare. Die hebben de straat en de schoolomgeving daar een pak mooier en veiliger gemaakt. In september 2017 waren die werken klaar, maar op het einde van datzelfde jaar begonnen grote werken iets verderop in Oedelem, op grondgebied West-Vlaanderen. De doortocht moest daardoor meteen weer dicht. De werken zouden nog duren tot september, maar alles is toch sneller gegaan dan gedacht. We hebben net bericht gekregen dat de doortocht op woensdag 29 mei weer open gaat voor het verkeer. Volgend jaar wordt nog even gewerkt, maar dan zal het verkeer in Oedelem geregeld worden met verkeerslichten. De doortocht volledig afsluiten zal dus niet meer gebeuren.”

Extra passage

De handelaars van de Kloosterstraat in Knesselare zijn alvast blij. De Crem ging het goede nieuws persoonlijk aan slager Jarno en de mensen van Bonne Shoe gaan vertellen. “Super goed nieuws dat we hier weer meer passage door onze straat gaan krijgen”, zeggen de handelaars. “In Knesselare hadden we ook heel wat klanten en bezoekers uit Oedelem. Maar door die wegenwerken zijn we er daar een deel van kwijt. Laat ons hopen dat de extra passage vanaf volgende week ook weer extra klanten oplevert. Die zijn altijd welkom”, klinkt het.

Grote omleiding

Schepen Herlinde Trenson (CD&V) is blij dat Knesselare weer beter bereikbaar wordt voor het verkeer uit Oedelem, Brugge en een deel van West-Vlaanderen. “Vier jaar geen doorgaand verkeer is echt wel een lange periode”, zegt schepen Trenson. “Dat er op West-Vlaams grondgebied gewerkt wordt, hebben wij natuurlijk niet in de hand. Het leed is nu geleden. We hebben het goede nieuws van de vervroegde openstelling zelf pas binnen, en stonden er op om dat zo snel mogelijk te laten weten aan bewoners en handelaars. Wie van Knesselare naar Oedelem of Brugge moest, moest lange tijd de grote omleiding via Sint-Joris en Beernem volgen. Dat was echt kilometers omrijden. Iedereen is blij dat die moeilijke tijd eindelijk achter de rug is”, klinkt het nog.