Na tweede dodelijk ongeval met quad: “Tijd voor strengere regels?” Joeri Seymortier

23 juni 2020

10u10 0 Aalter Na een tweede dodelijk ongeval met een quad, vraagt gemeenteraadslid Mieke Vertriest strengere regels. Maar dat ziet de gemeente Aalter niet zitten.

Afgelopen weekend kwam een man van 59 jaar uit Oedelem nog om het leven bij een ongeval met een quad in de Veldstraat in Knesselare. In april was er nog een dodelijk ongeval met een quad in Poesele bij Nevele. Daar zat een Aalternaar achter het stuur, en overleed de passagier van 26 uit Oostrozebeke. “Het tweede dodelijk ongeval met een quad, waar Aalter rechtstreeks of onrechtstreeks bij betrokken is”, zegt onafhankelijk gemeenteraadslid Mieke Vertriest. “Ik ken de juiste omstandigheden van de ongevallen niet, maar misschien is het nu wel tijd om ‘mannen met hun toys’ wat in te tomen. Hasselt heeft quads op de openbare weg al verboden. Zijn er in Aalter dergelijke plannen?”, vraagt Mieke Vertriest zich af.

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) ziet een verbod niet zitten. “We gaan toch niet alles verbieden en in reglementen gieten?”, reageert Patrick Hoste. “Er zijn inderdaad twee zware ongevallen gebeurd, en dat betreuren wij. Het onderzoek zit bij het parket. Wie op de openbare weg komt, moet de geldende verkeersregels naleven. Wij zien geen reden om nu met een verwijzend vingertje alles te regelen en aan banden te leggen”, zegt Hoste nog.