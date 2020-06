Na twee maanden uitstel: café De Flandrien 97 opent volgende week de deuren Joeri Seymortier

04 juni 2020

17u02 0 Aalter Lieven Buyse opent volgende week eindelijk zijn nieuw café De Flandrien 97, in Lodorp in Lotenhulle bij Aalter.

De opening van het café stond eigenlijk op 3 april gepland, maar door de coronacrisis was dat toen onmogelijk. Door de beperkingen waarmee de horeca volgende week weer open kunnen, zou Lieven Buyse eigenlijk nog wat langer wachten. Maar hij beslist nu toch om te springen en te zwemmen. De Flandrien 97 opent op vrijdag 12 juni.

“Het wordt een start zonder een pintje aan de toog, maar de opening langer uitstellen heeft geen zin”, zegt Lieven Buyse. “Binnen zal ik de tafels iets verder uit mekaar zetten. Gelukkig heb ik ook vooraan en achteraan een groot terras. Ik heb al 25 jaar een bedrijf voor toelevering aan de horeca, en het was altijd mijn droom om een eigen zaak te hebben. Maar ik wist ook dat ik dat niet moest doen als ik 30 jaar was. Ik ben er nu 47, en het is tijd om wat meer achter de toog te staan in plaats van er voor”, knipoogt Lieven.

De Flandrien 97 wordt een gezellig dorpscafé. Er hangen twee grote televisieschermen, dus de sportwedstrijden zullen hier altijd centraal staan. Lieven Buyse

Café De Flandrien 97 huist in het gebouw waar vroeger café De Klokke zat. “Dat was het café van de ouders van Marino Rothier. Nu Marino zelf ook zijn café ’t Volkshuis in Lotenhulle gesloten heeft, vond ik de tijd rijp om voor een nieuw café in het dorp te zorgen. Samen met de buren van het Duivenlokaal willen we de traditie in Lotenhulle hoog houden. De Flandrien 97 wordt een gezellig dorpscafé. Er hangen twee grote televisieschermen, dus de sportwedstrijden zullen hier altijd centraal staan. We hopen ook de nieuwe thuis te worden van heel wat verenigingen.”

Woensdag wordt de sluitingsdag van De Flandrien 97. Op weekdagen open van 14 tot 22.30 uur. Op zaterdag vanaf 10 uur, en op zondag vanaf 9.30 uur.