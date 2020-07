Na succes op tv houdt nu ook Okinawa een Container Cup: “Op zoek naar meest sportieve Aalternaar” Joeri Seymortier

03 juli 2020

10u15 0 Aalter Fitnesszaak Okinawa in Aalter is een eigen Container Cup gestart. Deze zomer wordt gezocht naar de meest sportieve Aalternaar.

Op Vier was de Container Cup een kijkhit, en dat heeft Jo Van Nevel van Okinawa geïnspireerd. “Na de sluiting door corona wil ik weer wat animo brengen in Okinawa, en daarom gaan we voor een eigen Container Cup”, zegt Jo Van Nevel. “We starten drie verschillende competities op. Er is een wedstrijd tussen leden en niet-leden van Okinawa, een wedstrijd tussen ons eigen team, en ook een wedstrijd tussen bekende Aalternaren en hopelijk ook wat andere bekenden. Onder andere Kenny Belaey en balletdanser Glenn Lambrecht doen al mee. Ik heb ook Pieter De Crem gebeld, maar die heeft nog niets laten weten”, knipoogt Jo.

Zes proeven

Wie deelneemt aan de Container Cup moet 3 kilometer fietsen, je wagen aan een bench press, klauteren aan de monkey bars, een kilometer roeien, een zak van 15 kilo zo ver mogelijk weggooien, en schieten met een babygun. “Tegen het einde van de zomer kennen we de winnaar van de drie categorieën. Het wordt hopelijk een leuke zomer. We zijn altijd al een hygiënische club geweest, maar nu zijn de regels nog strenger. Iedereen moet weten dat het hier weer leuk en veilig sporten is”, zegt Jo Van Nevel nog.

Wie wil deelnemen aan de Container Cup mailt naar containercup@okinawa-aalter.be.