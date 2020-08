Na oproep Groen Aalter: al 83 Aalternaren gaven Coronabon aan vzw Toevlucht Joeri Seymortier

03 augustus 2020

09u04 0 Aalter Al 83 inwoners van Aalter hebben hun Coronabon van 25 euro geschonken aan vzw Toevlucht, die in Aalter onder andere instaat voor voedselbedeling aan kansarmen.

Elke volwassen inwoner van Aalter heeft een Coronabon van 25 euro in de bus gekregen. Aalter pompt daarmee 600.000 euro in de lokale economie. Maar Groen Aalter vindt dat het geld beter naar de kansarmen gaat, en deed een oproep om de Coronabon aan de vzw Toevlucht te schenken. Ook pastoor Johan Balcaen sloot zich aan bij de oproep. De mandatarissen van Groen Aalter gingen hun eigen bon alvast afgeven aan de Toevlucht. “Ondertussen zijn daar al 83 Coronabonnen in de bus gevallen”, zegt Mieke Schauvliege (Groen). “Dat is al goed voor meer dan 2.000 euro voor de Toevlucht. We hopen dat nog meer mensen dit doen, zodat we aan honderd bonnen kunnen komen, om daar dan voedselpakketten mee te kopen.”