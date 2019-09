Na nieuwe inwoners: ook nieuwe ondernemers ontvangen in Aalter? Joeri Seymortier

17 september 2019

21u49 0 Aalter Mieke Vertriest, onafhankelijk gemeenteraadslid in Aalter, vraagt de gemeente om nieuwe ondernemers officieel te ontvangen op het gemeentehuis.

De gemeente Aalter ontvangt al twee keer per jaar de nieuwe inwoners op het gemeentehuis. Volgens gemeenteraadslid Vertriest zou het geen slechte zaak zijn om ook de nieuwe ondernemers te ontvangen op het gemeentehuis. In Deinze gebeurt dat vandaag al op regelmatige basis.

Het schepencollege is het voorstel niet genegen. Zoals dat bij zowat alle voorstellen vanuit de oppositie het geval is. “We houden vast aan het twee keer per jaar ontvangen van de nieuwe inwoners in Aalter”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Bij deze nieuwe inwoners zullen en kunnen ook nieuwe ondernemers zitten. Een afzonderlijke ontvangst van nieuwe ondernemers is momenteel niet aan de orde. Dat wordt volgens ons ook beter opgevangen bij organisaties zoals Unizo, Handelsbelangen en andere doelgerichte verenigingen.”