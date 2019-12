Na moeilijke weken rond oprit E40 Aalter: Lostraat vanaf maandag volledig dicht, beterschap vanaf 20 december Maandag 9 december start laatste fase voor feestperiode Joeri Seymortier

07 december 2019

15u16 0 Aalter Vanaf maandag 9 december wordt de Lostraat in Aalter voor een kleine twee weken volledig afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer op de rotonde aan het afrittencomplex E40 zal niet meer via de Lostraat naar het centrum kunnen. De voorbije weken was het tijdens de spitsuren filerijden rond het afrittencomplex, maar vanaf 20 december zou het vlotter moeten gaan.

Op maandag 9 december wijzigt de verkeerssituatie rond het oprittencomplex van de E40 in Aalter opnieuw. De voorbije weken kon je vanuit de Lostraat niet meer naar de E40, maar kon je via de Lostraat wel nog het centrum van Aalter inrijden. Ook dat wordt maandag afgesloten, zodat de Lostraat voor een kleine twee weken helemaal dicht gaat. De warenhuizen in de Lostraat blijven wel bereikbaar, maar dan enkel via het centrum.

“We maken gebruik van het gunstige weer om het nieuwe fietspad langs de Lostraat nog voor het bouwverlof van de kerstdagen af te werken”, klinkt het bij Wegen en Verkeer. “Dat betekent dat vanaf maandag het ook onmogelijk wordt om van de rotonde rechtstreeks naar de Lostraat te rijden. Wie van het oprittencomplex naar het centrum van Aalter wil, zal dat enkel kunnen via de N44 richting Maldegem, en dan meteen afslaan om dan via de Brouwerijstraat in het centrum van Aalter te geraken.”

Hoe kan je rijden?

Hoe ziet de verkeerssituatie er vanaf maandag 9 december nu precies uit? Het verkeer kan de Lostraat niet langer inrijden vanaf de rotonde, maar rijdt om via de N44 en de Brouwerijstraat. Het tankstation blijft wel nog tot begin januari 2020 bereikbaar via de rotonde. De Lostraat uitrijden naar de rotonde blijft net zoals de voorbije weken niet mogelijk. De omleiding loopt via Kestelstraat, Processieweg, Molenstraat, Weibroekdreef, Kouter, Europalaan, Brouwerijstraat en Knokkebaan. Fietsers blijven omrijden via de Lovelddreef.

Vanaf vrijdag 20 december verandert de verkeerssituatie opnieuw, en moeten de files rond het afrittencomplex ook kleiner worden. “Voor de kerstvakantie moeten de werken aan de Lostraat klaar zijn”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Vanaf vrijdag 20 december zal het opnieuw mogelijk zijn om de Lostraat uit te rijden richting Steenweg op Deinze. Het verkeer dat van de E40 uit de richting van Gent komt, zal vanaf dan ook opnieuw de Lostraat kunnen inrijden naar het centrum. Dat centrumverkeer zal dus uit de lus van de nieuwe rotondes gehaald worden, en daardoor komt er daar minder verkeer op. De Lovelddreef gaat vanaf 20 december ook terug open voor alle verkeer. Fietsers blijven omrijden via de Lovelddreef.”

Fly-over

Van 20 december tot 6 januari wordt even niet gewerkt, en gaan de werkmannen in kerstverlof. Vanaf 6 januari wordt dan gewerkt aan de nieuwe afrit of fly-over van de E40, voor het verkeer dat vanuit Gent komt. Die fly-over moet in februari of maart volgend jaar in gebruik genomen worden.