Na Maria-Aalter en Aalter-centrum: ook werken station Bellem gaan van start

27 juni 2019

Volgende week gaan de werken van start voor de heraanleg van de stationsbuurt van Bellem bij Aalter.

In Aalter-centrum en Maria-Aalter wordt nu al gewerkt aan de stationsbuurt. Vanaf 4 juli zal dat ook in Bellem gebeuren. Infrabel legt een derde en vierde spoor aan tussen Gent en Brugge, en meteen zal ook de stationsomgeving aangepakt worden.

“Tegen eind 2020 moet de vernieuwde stationsomgeving in Bellem klaar zijn”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “In Aalter-centrum en Maria-Aalter zijn de werken om de sporen tussen Gent en Brugge te verdubbelen al gestart. Nu komt ook Bellem aan de beurt. De voorbereidingen voor de bouw van een nieuw station, nieuwe parking en fietsparking, en een fietsostrade zijn volop bezig.”

Vanaf 4 juli gaat de onderdoorgang onder de sporen in Bellem dicht. De treinen stoppen vanaf dan ook iets verder, richting de brug in de Lotenhullestraat. Reizigers kunnen via de trappen aan de brug naar de voorlopige perrons. De aannemer neemt de huidige parking en stationsomgeving in als werfzone. “Daarom komen er tijdelijk vijftien parkeerplaatsen voorbij de brug langs de kant van het centrum”, zegt Hoste. “Ook de fietsenstalling verhuist naar deze zone. De parking zal toegankelijk zijn langs een nieuwe tijdelijke weg. Ook langs de noordkant worden de fietsstallingen verplaatst richting de brug. Deze zijn bereikbaar via Bellem-station.”

Perrons verhogen

Vanaf 19 augustus volgen dan werken aan perrons. Die worden opgehoogd. Om veiligheidsredenen vinden die werken ’s nachts plaats. Het uitbreken van de perrons kan geluidshinder met zich meebrengen.

Op donderdag 11 juli om 19 uur is er een infovergadering in het gemeentelijk ontmoetingscentrum van Bellem. Info: www.infrabel.be.