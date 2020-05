Na man die in Aalter weken dood lag in flat: “Bel vrienden op die je al even niet gehoord hebt. Het doet wonderen” Joeri Seymortier en Cedric Matthys

26 mei 2020

11u43 0 Aalter Het nieuws dat maandagavond in Aalter een man gevonden werd die wellicht al meerdere weken dood in zijn appartement lag, doet de inwoners huiveren. Niemand kan geloven dat zoiets in een gemeente als Aalter kan gebeuren. Maar ook op het platteland breekt de eenzaamheid door, zeker in coronatijden. “Bel vrienden of familieleden die je een tijdje niet gehoord hebt gewoon eens op. Dat doet wonderen.”

Hoe kan het dat iemand verscheidene weken door niemand gemist wordt? Dat is de vraag die heel Aalter zich stelt, nu op de Boomgaard een man uit zijn appartement gehaald is die wellicht al weken geleden overleden is. Vandaag (dinsdag) wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam van het slachtoffer. “Zoals altijd houden we alle pistes open wat betreft de doodsoorzaak”, klinkt het bij het parket van Oost-Vlaanderen. “De autopsie zal mogelijk meer duidelijkheid geven, maar voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat er sprake zou zijn van kwaad opzet.”

Volle brievenbus

Hoelang de man precies overleden is, zal de autopsie ook duidelijk moeten maken. Aan de hand van de post die de hulpdiensten in de brievenbus vonden, gaan ze ervan uit dat dit al meerdere weken kan zijn. De man zou geen contact meer gehad hebben met zijn familie. Ook de buren kennen de man niet. “Altijd raar dat iemand zo lang door niemand gemist wordt”, zucht waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V).

In deze coronatijden bellen we veel mensen op. We zitten nu al aan meer dan duizend telefoontjes. Wat ons opvalt, is dat eenzaamheid echt niet alleen een probleem is van ouderen Luc De Meyer, OCMW-voorzitter

“De man kwam uit Deinze en had in Aalter zijn adreswijziging aangevraagd. Die was nadien ook weer ingetrokken. De wijkagent was langs geweest en had verscheidene keren aangebeld, maar had de man nooit thuis aangetroffen. Maandag werd de man dan gevonden. Zoiets gebeurt niet vaak in Aalter, maar net zoals overal leven er ook bij ons mensen in eenzaamheid. Zeker in coronatijden moet het zwaar zijn om totaal geïsoleerd te leven, en met niemand te kunnen praten.”

Bij het OCMW van Aalter doen ze er alles aan om eenzaamheid op te sporen, maar een gemakkelijke zaak is dat niet. “We hebben sowieso onze Telefoonster, waarbij mensen die dat willen twee keer per week een telefoontje van ons krijgen”, zegt voorzitter Luc De Meyer (N-VA).

“In deze coronatijden bellen we nog veel meer mensen. We zitten nu al aan meer dan duizend telefoontjes. Wat ons opvalt, is dat eenzaamheid echt niet alleen een probleem is van ouderen. We hebben ook pakweg vijftigers die helemaal geïsoleerd leven, en echt wachten op ons telefoontje. We lanceren als gemeente dan ook graag een warme oproep. Heb je vrienden of familieleden een tijdlang niet gehoord? Stuur ze eens een berichtje, of bel die mensen eens op. Een kort telefoontje, een paar gezellige woorden, een beetje afleiding: het zal voor die mensen een wereld van verschil maken. Gewoon doen, zeker in deze tijden”, aldus Luc De Meyer.