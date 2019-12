Exclusief voor abonnees Na het bomen kappen, nu herten afschieten in Drongengoed: mensen snappen het niet meer… Jagers krijgen 15 dode damherten mee naar huis Joeri Seymortier

17 december 2019

17u19 84 Aalter De omstreden jachtactie op damherten in het Drongengoed in Ursel en Maldegem dinsdagochtend heeft uiteindelijk 15 dieren het leven gekost. Bedoeling was om er 50 te doden, maar dat is niet gelukt. De jagers kregen de dode dieren gewoon mee naar huis. De jacht zorgde voor veel verontwaardiging op sociale media. Eerder was dat ook al het geval bij een grote boomkap in het Drongengoed. Mensen snappen het duidelijk niet meer.

Natuur en Bos wou iets doen aan de overpopulatie van damherten in het Drongengoed. Er zitten zo’n 200 herten in het bos, en daarvan moesten er eigenlijk 50 dood. Volgens Natuur en Bos om de natuur te redden, maar dat viel op sociale media in slechte aarde. Overal was er bakken kritiek te horen op de actie.

