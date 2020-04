Na fusie met Aalter: wapenschild en vlag van Knesselare definitief begraven Joeri Seymortier

21 april 2020

09u03 0 Aalter De nieuwe fusiegemeente Aalter begraaft definitief de vlag en het wapenschild van de ‘oude gemeente’ Knesselare.

Aalter en Knesselare hebben in januari vorig jaar een fusie ondergaan, en gaan verder als de nieuwe fusiegemeente Aalter. “Bij een fusie van gemeenten vervallen de bestaande vlaggen en wapenschilden van de betrokken gemeenten”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “De nieuwe gemeente kan voorstellen om het wapen en de vlag van een van de vorige gemeenten te behouden. We kiezen voor dat van het prefusiebestuur Aalter, omdat dat nog steeds de gemeente typeert. In januari 2019 werd nog maar een nieuw logo voor de nieuwe gemeente Aalter gelanceerd. Dat wordt nu als enige in de communicatie gebruikt.”

Groen Aalter vindt dit opnieuw een kaakslag voor de inwoners van Knesselare. “In de fusie was het de bedoeling om telkens voor het beste uit de twee gemeenten te kiezen. Maar zoals zo vaak wordt ook hier gewoon voor Aalter gekozen, en wordt Knesselare gewoon geschrapt”, zegt Mieke Schauvliege.

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) is duidelijk: “Inspiratie halen uit de twee oude wapenschilden samenbrengen dan of zo? Dat zou pas inspiratieloos zijn!”