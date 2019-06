Na fusie met Aalter: “Knesselaarse Muziekschool moet behouden blijven” Joeri Seymortier

17 juni 2019

09u53 0 Aalter Na de gemeentefusie van Knesselare met Aalter wordt gevreesd dat de ‘Knesselaarse Muziekschool’ zou sluiten. De nieuwe fusiegemeente Aalter ontkent.

Het KMTO in Knesselare staat voor ‘Knesselaars Muziek en Toneel Onderwijs’. Gemeenteraadslid Paul Beheyt (Vlaams Belang) wil weten of dat nog een toekomst heeft na de fusie van Knesselare met Aalter. Ook op sociale media heerst onrust dat het KMTO de deuren zou sluiten, en helemaal zou opgaan in de Academie van Aalter.

“Het KMTO is een belangrijk verhaal voor Knesselare”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “Er leeft inderdaad schrik dat het KMTO zou verdwijnen. Ook op sociale media zie ik dat regelmatig passeren. In de nieuwe fusiegemeente Aalter zijn we momenteel volop bezig met een zogenaamde omgevingsanalyse, en wordt alles binnen de gemeentewerking onder de loep genomen. Ik weet heel goed hoe belangrijk KMTO voor Knesselare is. Wij hebben in de nieuwe fusiegemeente Aalter zeker de bedoeling het aanbod te blijven ondersteunen. Het behoud van een locatie in Knesselare is vandaag geen discussie”, zegt schepen De Blaere duidelijk.