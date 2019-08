Na de knuffelbeertjes voor Bjorg, nieuwe oproep: “Hang Belgische vlag uit” Joeri Seymortier

09 augustus 2019

09u57 7 Aalter Er circuleert een nieuwe oproep op sociale media, om volgende week in Aalter en Knesselare zoveel mogelijk Belgische vlaggen uit te hangen voor Bjorg Lambrecht.

In Knesselare zijn in het straatbeeld al heel wat knuffelbeertjes te zien, als eerbetoon aan de overleden renner Bjorg Lambrecht. Er wordt nu ook gevraagd om volgende week vlaggen buiten te hangen. “De officiële fanclub van Björg Lambrecht, café De Sportkring, en ikzelf lanceren een warme oproep”, zegt Nancy Van Parys. “We vragen iedereen om vanaf maandagavond 19 uur tot en met woensdagavond 19 uur de Belgische vlag uit te hangen als eerbetoon aan Bjorg, na het tragische overlijden in de Ronde van Polen. Ook de mooie beren die al aan veel woningen staan, zullen het afscheid nog warmer en intenser maken voor onze kleine ‘Knesselaarse koning’.”