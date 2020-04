Na corona filmvoorstellingen in auditorium Aalter? “Niet de kerntaak van een gemeente” Joeri Seymortier

10u10 0 Aalter Aalter weigert om na de coronatijd te starten met regelmatige filmvoorstellingen in het auditorium van het gemeentehuis. De Crem is geen fan.

De glorietijden van Cinema Capitole in Aalter zijn al meer dan vier jaar verleden tijd. Groen Aalter wil dat het gemeentebestuur zelf voor filmvoorstellingen zorgt, op het grote scherm van het auditorium van het gemeentehuis. Volgens Peter Cornelis (Groen) zijn de filmvoorstellingen in de culturele centra van onder andere Evergem, Eeklo en Assenede een succes, en zou Aalter ook op die kar moeten springen. Maar dat is naast Pieter De Crem (CD&V) gerekend.

“Wij gaan als gemeentebestuur geen bioscoopuitbater spelen. Dat is een keuze”, reageert titelvoerend burgemeester Pieter De Crem. “Mensen hebben de dag van vandaag mogelijkheden genoeg met Netflix en homecinema. Met de trein sta je vanuit Aalter direct in Gent of Brugge, waar je naar de Kinepolis kan. Als gemeentebestuur een cinema uitbaten, is echt geen kerntaak. Dat ze dat elders wel doen? Het is niet omdat ze in Evergem in de vaart springen, dat wij dat ook moeten doen. Wij maken onze eigen keuzes”, zegt De Crem nog.