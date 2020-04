Na bijna vijf jaar werken: afrittencomplex E40 Aalter gaat eerste helft mei helemaal open Joeri Seymortier

27 april 2020

13u34 0 Aalter Het nieuwe afrittencomplex E40 in Aalter gaat in de eerste helft van mei volledig open voor het verkeer. Vlaams minister Lydia Peeters komt de exacte datum woensdag bekend maken.

Op woensdag 29 april komen Vlaams minister Lydia Peeters en minister en titelvoerend burgemeester Pieter De Crem de laatste werken op het afrittencomplex bekijken. Dan zullen ze ook de datum meegeven, waarop het verkeer alle bruggen, rotondes en nieuwigheden op het complex zullen kunnen gebruiken. Dat zou al in de eerste helft van mei kunnen.

“Al sinds 2016 wordt gewerkt aan het nieuwe op- en afrittencomplex in Aalter. De werf is zo goed als af”, zegt Sylvie Syryn van Wegen en Verkeer. “De twee nieuwe bruggen in de E40, de drie nieuwe rotondes en de fietstunnels zijn al enige tijd in gebruik. De afrit van de E40 vanuit Gent -de zogenaamde fly-over- vormt het sluitstuk van deze werken, en is binnenkort ook klaar voor verkeer. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem komen op woensdag 29 april een laatste kijkje nemen voor de fly-over definitief open gaat. Ze zullen die dag ook de datum van openstelling aankondigen.”