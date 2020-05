Na 42 jaar: financieel directeur Nadine Mynsberghe verlaat gemeentebestuur Aalter Joeri Seymortier

30 mei 2020

14u12 0 Aalter Het gemeentebestuur van Aalter neemt afscheid van een topvrouw uit de organisatie: financieel directeur Nadine Mynsberghe (62) gaat met pensioen.

Nadine Mynsberghe heeft er een carrière van maar liefst 42 jaar opzitten bij het gemeentebestuur van Aalter. Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) zette haar in de bloemen, maar een echt afscheidsfeest kon door de coronacrisis niet. “Nadine Mynsberghe was vier decennia lang een steunpilaar voor ons beleid en de bevolking”, zegt Pieter De Crem. “Ze is in 1978 bij de gemeente begonnen als rekenplichtige. Ze heeft de ‘Aalterse droom’ waar gemaakt: onderaan de ladder beginnen, en doorgroeien naar de top. Nadine werd al snel wat we vroeger ‘den ontvanger’ noemden, nu de financieel directeur. Ze heeft altijd met de grootste inzet gewerkt, en we zijn haar veel dank verschuldigd.”

Nadine Mynsberghe wordt als financieel directeur opgevolgd door Vicky Bonte, die tot voor de fusie de financieel directeur van Knesselare was.