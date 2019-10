Na 30 jaar nog eens autoscooter op oktoberkermis Bellem Joeri Seymortier

23 oktober 2019

08u27 0 Aalter Bellem maakt zich op voor de Pompelmoeskermis, de jaarlijkse oktoberkermis van het dorp.

Voor het eerst in dertig jaar zal er tijdens de oktoberkermis nog eens een autoscooter op het dorpsplein van Bellem staan. “We gaan zo voor een vol dorpsplein vol kermisattracties”, zegt Steven Defauw. “De kermis start op vrijdag 25 oktober met een quiz in het dienstencentrum. Op zaterdag 26 oktober is er de cyclocross, en is er om 18 uur een kermisworp voor de kindjes van het dorp.”

Zondag 27 oktober wordt de hoogdag van de Pompelmoeskermis. Vanaf 8 uur is er een rommelmarkt met gratis standplaatsen. Om 9 uur is er in de De Craenestraat een hanenkraaiwedstrijd. Vanaf 13 uur kan je in het dorp van Bellem terecht voor een boeren- en namiddagmarkt. Vanaf 15 uur is er de derde Bellemse Bosloop.

Info: www.testedoene.be of inschrijven voor de rommelmarkt op 0472/93.04.16.