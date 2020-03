Na 23 jaar: opnieuw ‘airshow’ op vliegplein Ursel Joeri Seymortier

09 maart 2020

18u19 52 Aalter Na 23 jaar komt er deze zomer opnieuw een airshow of vliegmeeting op het militair vliegveld van Ursel bij Aalter.

Ursel Avia organiseert al zeven jaar een meeting, maar vooral met static vliegtuigen. Vanaf deze zomer wordt het weer een airshow. Zet 28 juni alvast in de agenda. “Het is sinds 1997 geleden dat we met Vliegclub Ursel de laatste Internationale Ursel Air Show hebben georganiseerd”, klinkt het. “Met Ursel Avia 2020 nemen we deze draad fier weer op. We kregen de melding van de Belgische Luchtmacht dat Commandant Vlieger Stefan ‘Vador’ Darte naar Ursel komt als demopiloot van zijn F-16 ‘Dark Falcon’. Met de komst van de Belgian Air Force F-16 Solo Display kondigen we een klepper van formaat aan. Vador zal de F-16 tonen aan het publiek zoals hij gewoon is, met veel passie en vooral als ambassadeur van de Belgische Luchtmacht. Hij laat jongeren dromen van een job bij de Luchtmacht en laat het publiek genieten. De Dark Falcon is in heel Europa te gast op heel wat grote luchtvaartevenementen. Het is dus ook een grote eer om Vador te mogen verwelkomen boven ons vliegveld Ursel.”