N-VA Aalter zet druk bij kartelpartner CD&V: “Dringend oplossing nodig voor Oude Gentweg” Joeri Seymortier

10 juli 2020

10u29 0 Aalter Opvallende politieke zet in Aalter. N-VA zet daar druk bij kartelpartner CD&V om eindelijk een definitieve oplossing te voorzien voor de verkeerssituatie in de Oude Gentweg.

N-VA is in Aalter meestal de trouwe stille volger van de CD&V van Pieter De Crem, maar in het dossier van de Oude Gentweg neemt N-VA nu toch de weg vooruit. N-VA wil de verfoeide betonblokken weg, die de Oude Gentweg knippen voor doorgaand verkeer. “Al te lang leidt het afsluiten van de Oude Gentweg tot ophef en frustratie”, lanceert de partij op sociale media. “N-VA Aalter is dan ook al van bij het begin vragende partij om tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door het invoeren van éénrichtingsverkeer. Jammer genoeg kon er tot op heden nog niet tot een akkoord gekomen worden en lijkt een oplossing op korte termijn ook niet in de maak. De tijd is rijp om woorden om te zetten in daden en gemaakte plannen uit te voeren. Wij zullen dan ook, zoals zo vaak achter de schermen, blijven doorwerken om ook voor Bellem en de Oude Gentweg tot een gedegen en gedragen oplossing te komen.”

Er ligt een plan klaar, met een systeem van eenrichtingsverkeer. De Oude Gentweg gewoon opnieuw open stellen voor alle verkeer, is geen goed idee. Patrick Hoste, waarnemend burgemeester

De Oude Gentweg werd bij de start van de werken aan het afrittencomplex E40 afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat gebeurde omdat er daar te veel sluipverkeer was die de files aan het Rond Punt wou vermijden. Nu de werken aan de E40 afgerond zijn, staan de blokken er echter nog altijd. Bij CD&V zijn ze niet in paniek door de zet van hun kartelpartner. “We hebben een oplossing voor de Oude Gentweg beloofd, en die komt er ook”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Er ligt een plan klaar, met een systeem van eenrichtingsverkeer. De Oude Gentweg gewoon opnieuw open stellen voor alle verkeer, is geen goed idee. Dat is in een rustige woonstraat niet meer de bedoeling. Het dossier moet nu de administratieve weg doorlopen, en we hopen het zo snel mogelijk op de gemeenteraad te brengen”, zegt Hoste nog.