N-VA Aalter bruncht zondag met kamerlid Kathleen Depoorter Joeri Seymortier

10 februari 2020

09u46 6 Aalter N-VA Aalter organiseert op zondag 16 februari een brunch, en nodigt kamerlid Kathleen Depoorter uit Evergem uit.

“Op 16 februari halen we met onze lokale N-VA-afdeling federaal Kamerlid en Meetjeslands kopstuk Kathleen Depoorter naar Aalter”, zegt Michael Ally. “Tijdens onze nieuwjaarbrunch heffen we het glas op 2020 en vieren we de mooie verkiezingsuitslag. N-VA was vorig jaar voor de Vlaamse verkiezingen de grootste partij in Aalter). Leden en niet-leden zijn zondag welkom.”

Inschrijven kan via https://aalter.n-va.be/agenda/nieuwjaarsbrunch-n-va-aalter.