Mooimakers Aalter: vier scholen en twee verenigingen strijden tegen zwerfvuil Joeri Seymortier

27 juni 2020

Aalter Vier scholen en twee verenigingen in Aalter vallen in de prijzen van Mooimakers, en krijgen een beloning voor hun strijd tegen zwerfvuil.

De scholen zijn Taborschool Bellem, Taborschool Lotenhulle, De Vierklaver Knesselare en Emmaüs basisschool Aalter. De twee verenigingen zijn Natuurpunt Aalter en KSA Aalter. “Samen krijgen ze 6.450 euro als dank voor hun acties tegen zwerfvuil”, zegt schepen Kris Ally (CD&V). “Het geld wordt verdeeld aan de hand van het aantal leden of leerlingen, en de geleverde inspanning. Wij danken onze Mooimakers voor het geleverde werk. Naast de scholen en verenigingen hebben we in Aalter ook nog heel wat bermmeesters die regelmatig zwerfvuil ruimen. Een goede zaak, want voor propere straten en pleinen zorgen we samen”, zegt Kris Ally nog.