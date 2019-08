Monsieur Mont Ventoux wordt in september uitgestrooid op ‘zijn’ berg Joeri Seymortier

23 augustus 2019

17u20 2 Aalter Roland Hurtecant uit Bellem bij Aalter krijgt op zaterdag 28 september zijn laatste rustplaats, aan zijn eigen monument op de Mont Ventoux.

Roland Hurtecant overleed op 1 juli en werd 80 jaar. Hij beklom de Mont Ventoux maar liefst 216 keer en heeft daar de bijnaam Monsieur Mont Ventoux aan over gehouden. Het was zijn laatste wens om uitgestrooid te worden op zijn lievelingsberg, en die wens zal volgende maand verwezenlijkt worden.

“De afscheidsceremonie met asverstrooiing van vader Roland zal gehouden worden op zaterdag 28 september om 14.30 uur, aan zijn eigen monument van de internationale fietstocht Brugge-Mont Ventoux”, zegt zoon Christof. “Alle wielertoeristen en vrienden zijn daar welkom. Het monument staat net voorbij de Col des Tempêtes, in de voorlaatste bocht voor de top van de Mont Ventoux, op de weg vanaf Bedoin.”

Al de dag na het overlijden van Roland Hurtecant kreeg de familie telefoon van de burgemeester van Bedoin, Luc Reynard. Hij heeft ondertussen alle officiële documenten kunnen regelen. “De burgemeester is een persoonlijke vriend van pa, sinds vele tientallen jaren. Hij stond er op om persoonlijk de dienst te verzorgen als laatste eerbetoon aan zijn goede vriend. Sinds 1979 staat er een eigen monument op de Mont Ventoux dat opgedragen is aan alle wielertoeristen en cyclosportieven voor hun moed en volharding. Daar zal de as uitgestrooid worden”, zegt zoon Christof nog.

Condoleren kan via www.monsieurmontventoux.be.