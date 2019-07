Monsieur Mont Ventoux (80) verliest strijd tegen kanker: “216 keer beklommen, maar dit was een berg waar hij niet over kon” Joeri Seymortier

01 juli 2019

17u42 6 Aalter Monsieur ‘Mont Ventoux’ Roland Hurtecant uit Bellem bij Aalter is op maandag 1 juli thuis overleden. De avonturier beklom in zijn leven de Mont Ventoux maar liefst 216 keer met de fiets. Hij heeft zelfs een eigen monument op de berg staan. Vorig jaar wou hij op zijn 79ste nog 12.400 kilometer fietsen naar Vladivostok, maar toen kwam hij ten val. Eind vorig jaar werd hij ziek, en nu bleek kanker ook voor de onoverwinnelijke Hurtecant een te hoge berg.

Roland Hurtecant is een geboren Bruggeling, maar kwam in het begin van de jaren tachtig in Aalter wonen. Hij was als piloot een van de stichtende leden van Vliegclub Ursel, en hij wou dichter bij zijn vliegtuigje komen wonen. Het meest bekend werd hij met zijn legendarische fietstochten ‘Brugge-Mont Ventoux’ die hij van 1973 tot 2014 organiseerde. Hij beklom de Mont Ventoux vorig jaar voor het laatst, en toen stond de teller op maar liefst 216 beklimmingen.

“Wat pa in zijn leven allemaal gedaan heeft, is eigenlijk niet te beschrijven”, zegt zoon Christof Hurtecant. “Hij heeft ontelbare bergen beklommen. Maar de ziekte die hij op het einde van zijn leven moest dragen, was een berg waar hij niet over kon. Met alle avonturen die pa in zijn leven gedaan heeft, kon hij eigenlijk al twintig keer dood geweest zijn. Ik geef eerlijk toe dat ik als zoon nooit zou geschrokken zijn, mocht ik van de andere kant van de wereld een telefoontje gekregen hebben, met slecht nieuws. Maar pa is altijd veilig thuis gekomen. En dan kreeg hij eind vorig jaar kanker. Pa had nog nooit een dokter van dichtbij gezien, tenzij voor de verplichte testen als piloot. Pa is letterlijk nooit ziek geweest.”

200 procent genoten

Roland Hurtecant moest chemo krijgen, maar daar was hij twee keer heel erg ziek van. Die hel wou Hurtecant niet langer doorstaan. “Ziek zijn was helemaal zijn ding niet”, mijmert zoon Christophe. “De laatste vier maanden heeft pa in bed gelegen, en dat vond hij verschrikkelijk. Op 10 mei hebben we nog zijn tachtigste verjaardag proberen te vieren. Maar hij had niet veel kracht meer, en het deed hem niet zo veel. Als pa niet kon sporten, dan was hij niet gelukkig. Het is voor ons een troost dat pa 200 procent van het leven genoten heeft. Hij is altijd zijn dromen achterna gegaan. En nu is hij heel rustig en vredig mogen inslapen. Ook dat is voor ons een troost”, zegt zoon Christophe.

Palmares

Het palmares van Roland Hurtecant is niet te overzien. Naast de 216 beklimmingen van de Mont Ventoux, maakte hij fietstochten naar de Noordkaap en naar Dakar. In 1998 maakte hij met zijn vliegtuigje een trans-atlantische vlucht van 17.000 kilometer naar Buffalo in Amerika. Vorig jaar zou hij nog 12.400 kilometer fietsen van Brugge naar Vladivostok, 100 dagen non-stop door maar liefst negen tijdzones. Maar na 45 dagen en 7.000 kilometer, kwam hij zwaar ten val in hartje Siberië, en brak hij zijn schouder. Hij moest zijn droom opbergen en werd gerepatrieerd naar België voor een operatie. Na een revalidatie van een paar weken was hij genezen. Tot de kanker de kop opstak.

Uitvaart

De uitvaart van Roland Hurtecant zal in intieme kring gebeuren. Er is gelegenheid voor het publiek om de kist van Roland te begroeten in funerarium Deruddere, Wellingstraat 113 in Beernem. Dat kan op woensdag 3 juli, donderdag 4 juli en vrijdag 5 juli, van 17 uur tot 19 uur. Later zal de as van Roland Hurtecant uitgestrooid worden aan zijn eigen monument aan de Mont Ventoux. Dat is iets wat hij zelf zo gewild heeft. De familie heeft ondertussen de toestemming gekregen van de burgemeester ter plaatse, ook een persoonlijke vriend van Roland. Wanneer dat precies gebeurt, wordt later door de familie bekend gemaakt.

Condoleren kan via www.monsieurmontventoux.be.